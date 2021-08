Słowo rewitalizacja stało się w ostatnim czasie bardzo modne. Nawet słynny rynek w Kutnie, na którym nie posadzono ani jednego drzewa, przez co stał się bohaterem licznych memów i tematem dyskusji o betonozie, wpisywał się w ten trend. Problem w tym, że zwykły remont kilku ulic często zbyt szumnie bywa nazywany rewitalizacją. A to najczęściej zwykła modernizacja.

Przykład Czempinia w powiecie kościańskim pokazuje, że prawdziwa rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, który odbywa się poprzez działania na rzecz społeczności lokalnej.

Mieszkańcy czuli się wykluczeni

- Przeprowadziliśmy szerokie konsultacje społeczne, co powinno się zmienić w centrum miasta. Sam rozmawiałem z wieloma mieszkańcami. To był długi, kilkuletni proces, zanim przystąpiliśmy do przygotowywania projektów – mówi Konrad Malicki, burmistrz Czempinia. - Zdiagnozowaliśmy wiele problemów natury społecznej. Wielu mieszkańców zwracało nam uwagę, że mają utrudniony dostęp do kultury czy usług medycznych, czuli się po prostu w jakiś sposób wykluczeni społecznie. Chcieli, by w jednym miejscu można było pójść na spotkanie, posłuchać koncertu czy zrobić badania profilaktyczne. W ten sposób narodził się pomysł zaadaptowania terenów poprzemysłowych. I tak powstał projekt „Tlenowni" - opowiada burmistrz.

To właśnie po tych konsultacjach społecznych prace rewitalizacyjne w Czempiniu sprawiają, że miasto staje się bardziej atrakcyjne urbanistycznie, ekonomicznie i społecznie.

Rewitalizacyjny projekt obejmuje wiele części miasta, w tym teren dawnej fabryki tlenu przy ul. Nowej. Do tego dochodzi Zielony Rynek oraz strefy rekreacji ruchowej zlokalizowane na kilku osiedlach. Infrastruktura drogowa jest tu tylko uzupełnieniem całego przedsięwzięcia.

- W tym projekcie remont dróg i chodników nie był priorytetem, ale przy okazji kilka ulic zyskało nowe oblicze - podkreśla burmistrz.

Dom kultury, biblioteka i warsztaty

Na plan pierwszy wysuwa się nowe Centrum Aktywizacji Społecznej „Tlenownia". To niezwykłe miejsce o bogatej i burzliwej, ponadstuletniej historii. Kiedyś działał tu zakład produkujący tlen. Były czasy, gdy obiekt tętnił życiem, bo przedsiębiorstwo odnosiło rynkowe sukcesy. Po drugiej wojnie światowej wyszarpano go z rąk ówczesnego właściciela i znacjonalizowano. Aż wreszcie w latach 90. wyeksploatowany gmach porzucono, ale nadal miał prywatnego właściciela.

- Robiliśmy wszystko, by budynek stał się własnością gminy. Cztery lata temu sukcesem zakończyły się negocjacje i mogliśmy wykupić opuszczony i niszczejący zakład. Za punkt honoru postawiliśmy sobie jego ocalenie – podkreśla burmistrz.

I tak przygotowano projekt, który uzyskał dofinansowanie unijne z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+. Na cały projekt rewitalizacyjny przyznano prawie 13,8 mln zł.

Nowa „Tlenownia" to ponad 1500 m kw., a same pawilony mają ponad 300 m kw., do tego pergole, szklarnia i miejsca parkingowe. Tutaj swoją siedzibę będą miały centrum kultury i biblioteka. Swój dach znajdą organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej. Prowadzone będą w tym miejscu badania profilaktyczne, warsztaty terapeutyczne, a także próby i występy chórów, orkiestry, teatru. W planie jest też punkt pomocy prawnej. Centrum będzie też miejscem działalności Izby Muzealnej, organizacji pokazów i występów, konferencji, a nawet sesji rady miejskiej. Budynek wyposażono w instalację fotowoltaiczną, a cały teren został objęty monitoringiem.

To piękne, zabytkowe miejsce w sercu Czempinia może stać się atrakcją przyciągającą turystów.

- Zależy nam, by po pandemii ponownie tętniło życiem, było miejscem niezapomnianych przeżyć i spotkań. Wszyscy się za tym stęskniliśmy – przyznaje Malicki. - Prace są już na ukończeniu. 27 sierpnia zaplanowaliśmy uroczyste otwarcie „Tlenowni".

Lecznicza tężnia na Zielonym Rynku

W ramach rewitalizacji mieszkańcy mogą się już cieszyć z nowego oblicza Zielonego Rynku, gdzie powstały alejki spacerowe, plac zabaw i siłownia zewnętrzna. Znalazła się tu także publiczna toaleta, wybudowano drogę i parking, ustawiono ławki, kosze na śmieci i stojaki na rowery.

Zielony rynek Gmina Czempiń

Park zyskał też podświetlaną fontannę, a nieopodal fontanny powstała tężnia solankowa. Jest to drewniana budowla pokryta gałązkami tarniny. Spływająca po nich solanka rozbija się na drobne krople i wytwarza aerozol. Jego mikroelementy wchłaniane są przez błony śluzowe dróg oddechowych i skórę, uzupełniając niedobór tych składników w organizmie człowieka. Jednocześnie wspomagają odbudowę i regenerację błony śluzowej górnych dróg oddechowych, działają stymulująco na pracę układu odpornościowego, korzystnie wpływają na układ nerwowy oraz układ gruczołów dokrewnych.

- Tego typu obiekt też był marzeniem wielu mieszkańców. Liczymy, że będą teraz z niego chętnie korzystać – mówi burmistrz Malicki.

Tężnia solankowa Gmina Czempiń

Wokół tężni tworzy się swoisty leczniczy mikroklimat podobny do tego, którym możemy cieszyć się nad morzem. Niektórzy mieszkańcy żartują nawet, że już nie muszą jechać np. do Kołobrzegu. Pobyt w tężni jest szczególnie pomocny w profilaktyce i leczeniu alergii i uczuleń, niedoczynności tarczycy, niewydolności krążenia i nadciśnienia. Ponadto jest wskazany dla osób, które mają kłopoty z koncentracją, często odczuwają przemęczenie i są narażone na stres. Tężnia jest otwarta od godz. 12 do 22, a fontanna czynna od 10 do 23.

Na części Zielonego Rynku uporządkowano i utwardzono alejki spacerowe, wśród których pojawiły się nowe nasadzenia. Jest tu m.in. lipa srebrzysta, klon pospolity i polny, dąb czerwony i miłorząb japoński oraz dąb szypułkowy. Dodatkowo teren wzbogacił się o sporą ilość bylin. Chodziło o to, by z każdym kolejnym rokiem ten teren wyglądał coraz piękniej i był chętnie odwiedzany przez mieszkańców.

Zielony rynek Gmina Czempiń

Aleja instrumentów

Ozdobą przestrzeni spacerowej jest też aleja Instrumentów, na której zamontowano duże reprodukcje instrumentów muzycznych nawiązujących do tradycji ziemi czempińskiej. Są to dudy oraz harfa. Na ziemi czempińskiej dudy stanowią symbol trwałości rodzimych tradycji. Natomiast rzeźba przedstawiająca harfę jest hołdem dla Czempińskiego Towarzystwa Śpiewaczego „Harfa", spadkobierców tradycji śpiewaczej, sięgającej XIX wieku.

Aleja Instrumentów na Zielonym Rynku Gmina Czempiń

Inwestycja przyniosła też kilka niespodzianek. Podczas jednego z wykopów natrafiono na pozostałości studni. Próbkę drewna z cembrowiny przekazano do badań dendrochronologicznych, by ustalić, kiedy drzewa zostały ścięte. Badania wykazały, że drewno pochodzi z 1595 roku. Znalezisko zostało odpowiednio zabezpieczone, podświetlone i stanowi jeden z elementów dekoracyjnych.

- Cieszymy się, że mimo pandemii udało się ten projekt zrealizować w terminie. Teraz pozostaje tylko mieć nadzieję, że wszystko będzie naprawdę tętniło życiem – podsumowuje burmistrz Malicki.