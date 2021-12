Gdy rodzi się pierwsze dziecko, życie rodziców całkowicie się zmienia. Przede wszystkim pojawiają się zupełnie nowe wyzwania związane z opieką nad maluchem. Dotyczą pielęgnacji, kąpieli, karmienia. W pierwszych tygodniach po narodzinach niemal każdy dzień przynosi pod tym względem nowe doświadczenia i odkrycia. Tym bardziej że towarzyszą temu emocje i stres, a rodzice nie zawsze mają możliwość, by się wyspać.

Jest naprawdę wiele rzeczy, które trzeba mieć na uwadze. A przecież należy pamiętać i o takich prozaicznych sprawach, jak formalności związane z narodzinami potomstwa, w tym nadanie numeru PESEL czy zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego. Właśnie z myślą o rodzicach małych dzieci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu przygotował i bezpłatnie udostępnił informator "Pierwsze kroki".

Dlaczego takie wydawnictwo w ogóle powstało? "Gdy przed laty przychodziły na świat moje dzieci, marzyłam o poradniku, który w jednym miejscu zbierałby wszystkie podstawowe informacje na temat stawiania pierwszych kroków w rodzicielstwie" – wyjaśnia we wstępie do informatora Paulina Stochniałek, członkini zarządu województwa wielkopolskiego.

Konkretne wskazówki

Do czego i w jakich sytuacjach mogą się przydać informacje zawarte w tej publikacji? Jeden z ważniejszych obszarów to ewentualne problemy zdrowotne dziecka. Na to można się przygotować.

– Powinniśmy mieć gotową bazę kontaktów, takich jak położna, doradca laktacyjny, pediatra, fizjoterapeuta. Najlepiej kilku, aby szybko uzyskać pomoc. Mieć wybraną poradnię lekarza rodzinnego oraz przygotowany kalendarz szczepień malucha. Powinniśmy też być świadomi, dokąd szybko się udać w razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia dziecka, gdzie jest najbliższa nocna i świąteczna pomoc doraźna oraz szpitalne izby przyjęć. Warto, abyśmy znali podstawowe postępowanie przy gorączce u dziecka, duszności oraz symptomy odwodnienia. Dobrze też wiedzieć, jaką suplementację powinniśmy włączyć po urodzeniu – wylicza Dagmara Smektała-Smakulska, pediatra, współautorka „Pierwszych kroków".

I dodaje: – Pojawienie się nowego członka rodziny jest ogromnym szczęściem, ale też niewyobrażalnym stresem.

Nagle odpowiadamy za dziecko wymarzone i wyczekane, ale nie wszystko jest tak, jak na pięknych zdjęciach. Dlatego warto być przygotowanym na te sytuacje ekstremalne, o których najmniej się mówi przed narodzinami dziecka. Po to powstał nasz poradnik, pisany zarówno z perspektywy fachowca, jak i rodzica.

Karolina Wyrembek-Urban, położna, certyfikowany doradca laktacyjny, która również uczestniczyła w tworzeniu informatora: – Najczęstsze rzeczy, które mogą zaskoczyć młodych rodziców są związane z zachowaniem dziecka. Dzieci często komunikują się płaczem, na początku może to być stresujące dla młodych rodziców.

Jak podkreśla, ważne jest, aby dziecko było blisko rodzica, wtedy czuje się bezpiecznie. – I pierwsze miesiące to właśnie potrzeba bliskości, zaspokajania głodu, często są najważniejsze. Mokra pielucha schodzi na dalszy plan. Gdy dziecko jest w ramionach rodzica, czuje się bezpiecznie. W naszej kulturze panuje przekonanie, że bliskość może uzależnić dziecko, „nie noś, bo przyzwyczaisz", i często rodzice są przestrzegani przed takim podejściem. Jednak wiemy z różnych opracowań naukowych i psychologii, że reagowanie na jego potrzeby jest kluczowe dla rozwoju. Kiedy czuje się bezpieczne, jest spokojne i może się rozwijać – zaznacza Wyrembek-Urban.

Można się zorientować

Pytanie, czy do tych pierwszych tygodni po narodzinach w ogóle można się przygotować. Czy nie jest to tak, jakby uczyć się pływać z książek?

– Nie da się do końca przygotować na to, co ma się wydarzyć. Ważne jednak, aby rodzice zdobywali wiedzę na temat rozwoju i potrzeb dziecka, którą będą mogli wykorzystać.

Istotne jest także elastyczne reagowanie i dostosowywanie się do sytuacji, które będą miały miejsce – odpowiada Magdalena Lange-Rachwał, psycholog dziecięcy, współautorka informatora.

Nie jest to więc może kompletna instrukcja obsługi dziecka i nowej rzeczywistości dla świeżo upieczonych rodziców, ale pozwala im zorientować się, na co zwrócić uwagę, czego można się spodziewać, gdzie szukać pomocy. Można poczytać m.in. o tym, na czym dokładnie polega tzw. baby blues, czyli obniżenie nastroju w okresie tuż po porodzie (według szacunków doświadczają tego stanu nawet cztery na pięć kobiet). Na podstawie samej lektury przygotować się na takie zjawisko co prawda trudno, ale poszerzenie wiedzy na ten temat pozwala młodym mamom uważniej i z większym zrozumieniem obserwować swoje emocje. Dzięki temu łatwiej też radzić sobie w sytuacji kryzysu, na przykład w przypadku depresji poporodowej.

Co jeszcze znajdziemy w informatorze? Także porady fizjoterapeuty w tym, jak prawidłowo podnosić, nosić i odkładać niemowlę, ale też sporo informacji dotyczących rozwoju malucha.

– Część fizjoterapeutyczna w poradniku powstała z myślą o rodzicach, którzy są na początku drogi rodzicielstwa. Już od samego początku zwraca się uwagę na to, jak ważna w rozwoju dziecka jest obserwacja. W poradniku zawarte są m.in. informacje na temat umiejętności motorycznych w pierwszych miesiącach życia. Zwraca się też uwagę na sygnały alarmowe, które można zaobserwować u niemowlęcia, sugerujące o potrzebie konsultacji specjalistycznej – mówi Natalia Gawrych-Okulińska, fizjoterapeutka pediatryczna, ekspertka informatora.

Bezpłatny informator dostępny w 2022 roku

Znajdziemy w nim również odpowiedzi na sporo bardzo istotnych pytań, typu: jak przebiega karmienie piersią; czym zajmuje się położna i jak wygląda wizyta patronażowa położonej POZ, a jak taka wizyta pediatry; co robić, kiedy maluchy łapią infekcje i np. pojawia się gorączka, a jak radzić sobie z katarem. W publikacji jest też kalendarz szczepień – bardzo pomocna ściągawka.

W "Pierwszych krokach" znajdują się również przykładowe techniki pielęgnacji dziecka, objaśnienia, jak wyglądają poszczególne etapy jego rozwoju,

a także propozycje ścieżek postępowania, jeśli okaże się, że dziecko ma wyjątkowe potrzeby.

Informator zawiera też w jednym miejscu dane o szpitalnych oddziałach dziecięcych w Wielkopolsce, jak również o placówkach rehabilitacyjnych i oddziałach dziennego pobytu świadczących usługi w ramach NFZ.

Informator dla rodziców małych dzieci "Pierwsze kroki" będzie dostępny bezpłatnie w formie e-booka w pliku PDF na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

W 2022 roku zostanie też dystrybuowany w wielkopolskich szpitalach, w których są oddziały porodowe. Informator w całości został sfinansowany ze środków samorządu województwa wielkopolskiego.