"W ramach solidarności z Ukrainą od 14 marca [najbliższy poniedziałek - red.] zablokujemy możliwość wystawiania ofert z produktami pochodzącymi z Rosji i Białorusi. Nie chcemy wspierać rosyjskiej i białoruskiej gospodarki. Zablokowaliśmy już sprzedających z tych krajów, teraz czas na kolejne kroki - ograniczymy sprzedaż produktów z tych państw na Allegro i Allegro Lokalnie" - e-maile tej treści Allegro wysłało do swoich klientów w czwartek 10 marca.

Ograniczenie dotyczy wystawiania ofert przez formularz, API oraz z pliku. Także w serwisie Allegro Lokalnie, niezależnie od tego, z którego państwa pochodzi sprzedający.

Do momentu wygaszenia

Allegro dodaje też, że chodzi o rosyjskie marki i produkty, które są albo produkowane w Rosji, albo mają rosyjski kapitał. Platforma zastrzega jednocześnie, że nie zamierza usuwać aktualnie trwających ofert rosyjskich i białoruskich produktów. Mają być one dostępne do momentu ich wygaszenia. Portal jedynie zachęca do ich wcześniejszego zakończenia w geście solidarności z Ukrainą. Chodzi przede wszystkim o kosmetyki, chemię gospodarczą i artykuły przemysłowe.

Allegro zmienia front, bo jeszcze na początku marca wypowiadało się dość ostrożnie w sprawie blokowania produktów rosyjskich (mimo presji i nacisków klientów w sieci).

- Sprawdzamy sytuację, ponieważ chcemy uniknąć podejmowania pochopnych kroków. Wygląda na to, że takich produktów, co do których nie ma żadnych wątpliwości, gdzie zostały wyprodukowane, jest naprawdę niewiele i nie są to hity sprzedaży - mówił wówczas Marcin Gruszka, rzecznik Allegro, w rozmowie z HandelExtra.pl.

W rozmowie z "Wyborczą" rzecznik Marcin Gruszka wyjaśnia teraz, że problemem jest identyfikacja produktów: - Coś, co wydaje się na pierwszy rzut oka być rosyjskim, czasem rosyjskie wcale nie jest, bo np. firma została sprzedana, przeniosła swoje zakłady do innego kraju.

Podkreśla też, że na pomoc Ukrainie platforma zbiera środki finansowe - do dziś zebrała 7 mln, z czego 2 mln zł przekazało samo Allegro.

Biedronka, Netto, Aldi, Carrefour, Żabka

Reakcja Allegro jest spóźniona, bo rosyjskie i białoruskie produkty są wycofywane ze sprzedaży w Polsce od początku marca.

Zdecydowała się już na to Biedronka, Netto, Aldi, Carrefour czy Polomarket. Z drogerii Rossmann, Hebe oraz Kontigo znikają także rosyjskie kosmetyki. Grupa Żabka wstrzymała zamówienia produktów pochodzących z obszaru Rosji i Białorusi.

O niekupowanie produktów i usług od firm z Rosji i Białorusi zaapelował do polskich przedsiębiorców i konsumentów prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny.

UOKiK przypomina, że kody produktów wyprodukowanych w Rosji zaczynają się od 46, a produkty z Białorusi mają kody z początkiem 481.