Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 to nowa nazwa programu, który zastąpił dotychczasowy Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny. Po długich negocjacjach z rządem mamy do wydania dokładnie 2,058 mld euro. To jest mniej o niecałe 400 mln euro niż było na lata 2014-2020, gdy mieliśmy rekordowe 2,45 mld euro. Ale i tak zdecydowanie więcej niż w latach 2007-2013 (1,3 mld euro), żeby o początkach naszej obecności w Unii Europejskiej w latach 2004-2006 już nie wspominać (wtedy otrzymaliśmy jedynie 196 mln euro).

Obecny spadek wsparcia finansowego z Brukseli wynika z tego, że Wielkopolska obok Mazowsza i Dolnego Śląska trafiła do grupy tzw. regionów przejściowych, gdzie PKB na mieszkańca wynosi ponad 75 proc. – To oznacza również, że większy wkład własny muszą mieć beneficjenci. Do tej pory było to 15 proc., a teraz 30 proc. Zdajemy sobie sprawę, że dla wielu to może być problem – mówi Marek Woźniak, marszałek woj. wielkopolskiego.

Wielkopolska stawia na ochronę środowiska

Program na lata 2021-2027 ma 10 priorytetów, to m.in. gospodarka (ponad 186 mln euro), środowisko i energia (ponad 331 mln), zrównoważona mobilność miejska (170 mln), transport (ponad 191 mln), infrastruktura (ponad 193 mln), społeczeństwo (prawie 372 mln), inicjatywy lokalne (110 mln), a także dwa nowe instrumenty – rozwój lokalny kierowany przez społeczność – EFRR i EFS+ (50 mln). Osobną pulę stanowi Fundusz Sprawiedliwej Transformacji dla Wielkopolski Wschodniej, a więc regionu konińskiego (387 mln).

- Chcemy, by dzięki tym funduszom Wielkopolska była nadal regionem rozwijającym się systematycznie. Kładziemy akcent m.in. na innowacyjność oraz poszukiwanie nowych technologii. Ważne są również kwestie ochrony środowiska, a więc niskiej emisji, która jest dziś wyzwaniem dla wszystkich krajów Unii – podkreśla marszałek.

REKLAMA

To właśnie kwestie związane z Europejskim Zielonym Ładem są mocno akcentowane. Unia Europejska opracowała bowiem strategię, której celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. W praktyce oznacza to, że do minimum ma być ograniczona emisja gazów cieplarnianych. W te działania wpisuje się Wielkopolska Wschodnia, a więc miasto Konin oraz powiaty koniński, kolski, słupecki i turecki, gdzie będzie wdrażany wspomniany Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Wielkopolska do 2040 r. chce zrealizować plan neutralności klimatycznej.

Bardzo ważna jest cyfryzacja

W najbliższych 30 latach wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej ma też być napędzany przez transformację cyfrową. Pandemia koronawirusa pokazała, że cyfryzacja jest konieczna do sprawnego funkcjonowania urzędów, szkół i biznesu w sferze produkcyjnej i usługowej. W poprzednich latach znakomicie sprawdził się choćby projekt Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020. Przekonaliśmy się, że cyfryzacja okazała się niezbędna, zarówno w życiu codziennym, jak i w pracy. Fundusze Europejskie w tej dziedzinie życia odegrają ważną rolę w kolejnych latach, dlatego wsparcie dostaną m.in. samorządy i przedsiębiorcy. Kontynuowane będzie wzmacnianie edukacji ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa zawodowego.

Wielkopolska będzie również wspierać przedsięwzięcia z obszaru innowacji i przemysłu 4.0. Fundusze unijne zostaną przeznaczone na zapewnianie wzrostu innowacyjności, napływu badań i technologii, ekspansji zagranicznej podmiotów gospodarczych z regionu, większe wykorzystanie narzędzi informatycznych w edukacji, kształceniu, rynku pracy i gospodarce.

REKLAMA

- Będziemy również inwestować w zeroemisyjny transport. Transport spalinowy trzeba zastępować napędem elektrycznym i wodorowym. W dalszym ciągu stawiamy na transport zbiorowy. Dlatego wciąż będziemy kupować nowoczesne pociągi. Wzmocnimy rolę transportu indywidualnego. np. rowerowego. Turystyka i rekreacja do tej pory były może nieco pomijane przy podziale funduszy unijnych – przyznaje marszałek.

Największe inwestycje w Wielkopolsce

Nie da się ukryć, że zawsze najbardziej widoczne są duże inwestycje. Na co możemy liczyć w następnych latach? Jeśli będzie zielone światło ze strony Komisji Europejskiej, to na terenie MTP powstanie nowe Centrum Muzyki dla Filharmonii Poznańskiej. Będą tam się również odbywać inne wydarzenia muzyczne. Obiekt stanie obok Centrum Kongresowego, gdzie dzisiaj mieści się Sala Ziemi. W planach jest budowa nowej siedziby Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu.

Kontynuowana będzie również rewitalizacja linii kolejowej z Wągrowca do Gołańczy i dalej do granicy z woj. kujawsko-pomorskim. Z kolej na linii z Poznania do Piły planowana jest budowa drugiego toru wraz z nowym mostem na Warcie (od posterunku odgałęźnego Oborniki Wlkp. Most do stacji Oborniki Wlkp.). - To będzie taki wstęp do budowy drugiego toru na wyremontowanej linii między Obornikami a Piłą. Mamy nadzieję, że nastąpi ona w niedalekiej przyszłości – mówi Marek Woźniak.

Jest również szansa na modernizację Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu. W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu powstanie centralny blok operacyjny z centralną sterylizatornią i oddziałem anestezjologii oraz intensywnej terapii. Rozbudowywane będzie Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu. Nie zabraknie również kontynuacji projektów edukacyjnych, które sprawdziły się w poprzednich perspektywach: Czas zawodowców i Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2030.

Jeśli chodzi o drogi, to z programu będą finansowane np. obwodnice miast na drogach wojewódzkich. – Nie będzie już za to inwestycji na drogach lokalnych – uprzedza marszałek.

Wsparcie dla inicjatyw lokalnych

Nowością w programie unijnym jest wspieranie inicjatyw lokalnych za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania. W ten sposób umożliwi się społecznościom inicjowanie działań rozwojowych odpowiadających na wyzwania społeczne, gospodarcze i środowiskowe danego obszaru. – Organizacje pozarządowe już miały duży udział w powstaniu projektu nowego programu regionalnego. Ich duża rola zaznaczona jest we wszystkich osiach priorytetowych – mówi Michał Kurzawski, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

W oddolny sposób będzie wdrażany instrument Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). Oprócz działających ZIT-ów na terenie aglomeracji poznańskiej i kalisko-ostrowskiej, teraz dołączą ZIT-y w subregionie konińskim, leszczyńskim, gnieźnieńskim i pilskim.

Pojawią się odrębne działania na rzecz uchodźców. Przewiduje się utworzenie centrów kompleksowego wsparcia cudzoziemców, które będą świadczyć usługi z zakresu, m.in. organizacji kursów języka polskiego i adaptacyjnych, wsparcia prawno-doradczego oraz psychologicznego, a nawet w zakresie integracji społeczno-kulturalnej ze społecznościami lokalnymi (np. zajęcia animacyjne i integracyjne dla dzieci i dorosłych).

- Obecna sytuacja pokazuje nam, jak wsparcie dla migrantów jest bardzo ważne. Z oczywistych przyczyn w pierwszej kolejności skorzystają z nich zapewne uchodźcy wojenni z Ukrainy – mówi marszałek Woźniak.

Pierwsze konkursy na przełomie 2022 i 2023 r.

Kiedy pierwsze konkursy z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 zostaną ogłoszone? W poniedziałek (14 marca) projekt programu został wysłany do Brukseli.

- Poprzednio negocjacje z Komisją Europejską trwały ok. 8 miesięcy. Pierwsze konkursy zostaną pewnie ogłoszone na przełomie 2022 i 2023 r. - mówi Grzegorz Potrzebowski, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.