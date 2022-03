Badania Eurobarometru opublikowane na początku 2022 r. wskazują, że to młodzi ludzie najbardziej dostrzegają problem zanieczyszczenia środowiska. Aż 91 proc. osób w wieku od 15 do 24 lat uważa, że walka z niekorzystnymi zmianami klimatu może poprawić ich własne zdrowie i samopoczucie. Ale podobnie myśli także 84 proc. osób w wieku powyżej 55 lat.

Kolejne statystyki też są jednoznaczne. Prawie co drugi Europejczyk postrzega zmianę klimatu jako największe wyzwanie dla przyszłości Europy, a co za tym idzie popiera założenia Europejskiego Zielonego Ładu. Aż 88 proc. mieszkańców krajów Unii Europejskiej uważa, że zwiększenie udziału energii odnawialnej w naszej gospodarce oraz wyższa efektywność energetyczna, są bardzo ważne. Natomiast 80 proc. zgadza się, by Europa była pierwszym kontynentem neutralnym pod względem klimatu do 2050 r. Ankietowani przekonują również, że promowanie rozwoju rynku pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych jest bardzo istotne.

Badanie zostało przeprowadzone we wrześniu i październiku 2021 r., we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wzięło w nim udział ponad 26 tys. respondentów, a więc skala badań była spora. Unia Europejska już podjęła pewne działania. Według założeń pakietu Fit for 55, od 2035 r. samochody spalinowe nie będą mogły być już rejestrowane, a wiele państw już teraz staje do wyścigu o tytuł lidera elektromobilności. Pomóc ma także Europejski Zielony Ład – unijna strategia zakładająca, że właśnie do 2050 r. kontynent osiągnie neutralność klimatyczną.

Przed podobnymi wyzwaniami staje również nasz region. - Projekt programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-27 opiera się na trzech filarach. Pierwszym z nich jest wszystko, co związane z Zielonym Ładem, a więc ochroną środowiska i klimatu - zapowiada Marek Woźniak, marszałek woj. wielkopolskiego.

Ale już w minionych latach w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-20 wiele samorządów zdecydowało się na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska.

Aglomeracja Kalisko-Ostrowska modernizuje budynki

Na termomodernizację budynków użyteczności publicznej postawiła m.in. Aglomeracja Kalisko-Ostrowska. Celem projektu było zwiększenie efektywności energetycznej sektora publicznego w czterech gminach, które przeprowadziły modernizację sześciu budynków administrowanych. Chodzi o powiat kaliski oraz partnerów projektu - miasto Kalisz oraz gminy Mycielin oraz Ceków-Kolonia.

Sam Kalisz odpowiedzialny był m.in. za termomodernizację budynku urzędu przy ul. Kościuszki 1a. Prace obejmowały tu m.in. montaż wentylacji mechanicznej z rekuperacją. O co w tym chodzi? Tradycyjna wentylacja grawitacyjna opiera się na zasysaniu powietrza wytwarzanym przez kominy. Ma to jednak pewne wady, bo wiąże się z wychładzaniem domu i nieusuwaniem wilgoci z pomieszczeń. Natomiast rekuperacja jest wentylacją mechaniczną i opiera się na ruchu powietrza wytwarzanym przez maszynę i odzyskiwaniem ciepła z nagrzanego już, ale brudnego powietrza. Termomodernizacja wiąże się też z montażem klimatyzacji, dociepleniem dachu i ścian oraz wymianą okien.

- Inwestując w miejskie nieruchomości, myślimy o oszczędności i ekologii. W ramach tej inwestycji dociepliliśmy budynek, wymieniliśmy okna. Zainstalowaliśmy energooszczędne oświetlenie, klimatyzację i wentylację mechaniczną, a na dachu instalację fotowoltaiczną. To wszystko nie tylko poprawi warunki pracy, ale i pozwoli zmniejszyć koszty użytkowania budynku - tłumaczy inwestycję Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza.

Podobne prace prowadzono w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Kaliszu, gdzie m.in. zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania, wymieniono wentylację oraz okna i drzwi. Tutaj również zastosowane będzie energooszczędne oświetlenie wewnętrzne oraz zamontowane zostaną instalacje fotowoltaiczne.

Podobne prace przeprowadzono w budynku pomocniczym Starostwa Powiatowego w Kaliszu (dawna siedziba wydziału komunikacji), głównym gmachu i sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelcu i Szkole Podstawowej w Kamieniu. Wartość projektu wyniosła ok. 10 mln zł, z czego ponad 4,2 mln zł to wsparcie z funduszy unijnych będących w dyspozycji zarządu województwa wielkopolskiego.

Stawiają na odnawialne źródła energii

Kalisz przygotował również swój projekt związany z poprawą jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii. Objął on dostawę i montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, a więc paneli fotowoltaicznych (329 instalacji) oraz kolektorów słonecznych (138). Zostały one zamontowane w 366 lokalizacjach rozproszonych na terenie całego miasta.

- Bardzo się cieszę z tak dużego zainteresowania projektem wśród mieszkańców. Dzięki niemu kilkaset nieruchomości korzysta z zielonej energii. Edukacja ekologiczna, którą cały czas prowadzimy, przynosi efekty - mówi prezydent Kinastowski.

Zrealizowane przedsięwzięcie służy produkcji energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnego źródła na potrzeby własne mieszkańców. Dzięki temu odbiorcy mają niższe koszty związane z opłatami za energię elektryczną (ogniwa PV) oraz za paliwa (kolektory słoneczne). Do tego dochodzi efekt ekologiczny w postaci redukcji emisji do atmosfery gazów cieplarnianych. Kaliski projekt kosztuje ok. 7 mln zł, z czego 6 mln zł to fundusze unijne.

Ogromne zainteresowanie OZE w Wielkopolsce

Oczywiście Kalisz nie jest jedynym miastem, które realizuje tego typu projekt. Zarząd woj. wielkopolskiego przeznaczył ponad 275 mln zł na realizację 55 tzw. parasolowych dotyczących montażu instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Zasada jest prosta. Gmina - lub kilka samorządów - która złożyła wniosek o dofinansowanie projektu OZE, wzięła na siebie kwestie organizacyjne związane z przedsięwzięciem, takie jak nabór chętnych, wyłonienie wykonawcy instalacji i nadzór nad nim, a zainteresowani mieszkańcy musieli jedynie podjąć odpowiednią decyzję i wnieść wkład własny. W praktyce dotacja unijna pokrywa ok. 85 proc. kosztów kwalifikowanych. Mieszkaniec dokłada brakujące 15 proc. - ok. 4 tys. zł - oraz płaci za koszty niekwalifikowane, czyli np. podatek VAT. To najlepiej świadczy o tym, jak wielką wagę samorządy i firmy przywiązują do odnawialnych źródeł energii.

- Taki projekt to na pewno trudne zadanie, bo wymaga odpowiedniego przygotowania fachowego, technicznego, a także urzędniczego. Trzeba porozumieć się z właścicielami prywatnych budynków. Ale korzyści są naprawdę wielkie. Bo chodzi zarówno o obniżanie emisji dwutlenku węgla, jak i o niższe koszty - tłumaczy sens takiego projektu marszałek Marek Woźniak.

W Funduszach Europejskich dla Wielkopolski 2021-27 na środowisko i energię zarezerwowano ponad 331 mln euro, a na zrównoważoną mobilność miejską - 170 mln euro.