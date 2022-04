Przez dziesiątki lat szpital dziecięcy rozrzucony był po całym Poznaniu. Główna siedziba do dziś znajduje się jeszcze w starym budynku należącym do Kościoła, a konkretnie do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia. Obiekt był ciasny i nieprzystosowany do przyjmowania dzieci nie tylko z Poznania, ale i całej Wielkopolski. Inne oddziały przez lata mieściły się także na ul. Nowowiejskiego i Jarochowskiego, a Specjalistyczna Przychodnia Medycyny Wieku Rozwojowego miała swoją siedzibę przy ul. Spornej. Do tego trzeba dodać Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Kiekrzu. W takich warunkach lokalowych nie było mowy o kompleksowym i komfortowym leczeniu dzieci. Ale do końca kwietnia to się zmieni.

Prawie 238 mln zł z Unii Europejskiej

Mniej więcej 15 lat temu samorząd wojewódzki zaczął myśleć o budowie nowoczesnej placówki w jednym miejscu. Zmieniały się koncepcje i lokalizacje, a przez wiele lat brakowało pieniędzy na tak wielką inwestycję. Dopiero w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 udało się pozyskać z Unii Europejskiej prawie 238 mln zł.

- Dzięki temu, że zrezygnowaliśmy z koncepcji partnerstwa publiczno-prywatnego udało nam się przekonać Komisję Europejską, że warto taką inwestycję dofinansować - mówi Marek Woźniak, marszałek woj. wielkopolskiego. Oprócz funduszy unijnych ponad 101 mln zł stanowią pieniądze z budżetu państwa, a pozostałe 120 mln zł to środki własne województwa. - Dzięki temu mamy dziś naprawdę nowoczesny szpital z całą infrastrukturą diagnostyczno-terapeutyczną potrzebną dla małych Wielkopolan. Mamy wszystko, co jest potrzebne do leczenia - podkreśla Woźniak.

Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka, czyli nowy szpital dziecięcy w Poznaniu, na kilka dni przed otwarciem

W efekcie przy ul. Wrzoska stanął okazały budynek Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (WCZD), który będzie jednym z najnowocześniejszych i największych szpitali pediatrycznych nie tylko w Polsce, lecz także w tej części Europy. Po kilku dekadach to także pierwszy, publiczny szpital w Poznaniu, jaki wybudowany został od zera. Budowa rozpoczęła się w październiku 2018 r. na działce między Szpitalem Wojewódzkim przy ul. Lutyckiej a lecznicą MSWiA.

W pobliżu jest także lądowisko dla helikopterów. - To dziś niezbędny element, bo transport pacjenta powinien być szybki i komfortowy, niepodlegający zatorom na drogach – podkreśla Marszałek.

Wygodne fotele zamiast karimat

Obiekt rzeczywiście robi wrażenie. Nie ma już ciasnej izby przyjęć tylko przestronna sala z elektronicznym systemem numerkowym. Żeby dzieci w tej stresującej sytuacji, jaką jest pobyt w szpitalu, czuły się jak najbardziej komfortowo, na "dzień dobry" witają ich delfiny i płetwonurkowie. Skojarzenia z laguną nasuwają się same. Są i sale zabaw, które znajdziemy także na każdym oddziale. Osobny wjazd wybudowano dla karetek. To bezpośrednio z garażu mali pacjenci wymagający natychmiastowej pomocy trafią na oddział albo jedną z pięciu sal operacyjnych.

- Lekarze będą przyjmować dzieci w nowoczesnych i przestronnych poradniach, a podczas pobytu na oddziale rodzic będzie mógł spać obok dziecka - mówi Izabela Marciniak, dyrektorka szpitala.

Łącznie są tu teraz 354 pokoje - wszystkie jednoosobowe z wygodnym miejscem dla opiekuna i z własną łazienką. Do historii przechodzą więc wszelkie karimaty i drewniane krzesła, na których rodzice spędzali noce. Także personel będzie miał teraz łatwiej. Skróci się np. czas przemieszczania się pracowników między oddziałami, dzięki tzw. poczcie pneumatycznej. Tym właśnie sposobem będą wysyłane np. próbki laboratoryjne. W pełni zrobotyzowana jest także apteka szpitalna, która automatycznie rozdzielać będzie leki dla pacjentów. W całym obiekcie działa ok. 400 kamer.

Drzewa i morze na sali operacyjnej

Na jednym piętrze znajdzie się teraz pięć nowoczesnych sal operacyjnych - dwie chirurgiczne, laryngologiczna, ortopedyczna i tzw. awaryjna. Każda z nich oprócz nowoczesnego sprzętu ma także przyjazne motywy, np. obrazy drzew albo środowiska wodnego, aby mały pacjent przed zabiegiem albo operacją był jak najmniej zestresowany. Na największej z nich zamontowano także system pozwalający na transmisję zabiegów do sali konferencyjnej, gdzie będą uczyć się studenci medycyny. Nie ma też problemu, by przeprowadzić transmisję online do innych krajów.

Fot. Piotr Skórnicki / Agencja Wyborcza.pl

- Chcielibyśmy w jak największym stopniu współpracować z Uniwersytetem Medycznym. Liczymy na jego absolwentów. Chciałbym, aby ten duży szpital był miejscem przyciągającym kadrę lekarską i pielęgniarską. Nie ukrywam, że mamy pewną obawę, czy tej kadry w najbliższych latach wystarczy. Jak wiemy, te braki są odczuwalne. Dlatego liczymy również na transfery z Ukrainy - przyznaje marszałek.

Obiekt został zaprojektowany w ten sposób, że w jednej części znalazło się dziewięć oddziałów łóżkowych na planie litery H, a w drugiej zespół oddziałów diagnostyczno-ratunkowo-zabiegowych. Tutaj na parterze od jesieni działać będzie SOR, jest także diagnostyka obrazowa. Oba te bloki połączone są wspólną przestrzenią komunikacyjną z główną klatką schodową i czterema windami. W szpitalu są także laboratoria, kantyna, kuchnia i szkoła. Administracja pracuje już od końca marca na najwyższym piętrze.

Pod koniec kwietnia szpital będzie działał

Szpital rozpocznie działalność leczniczą w poniedziałek, 11 kwietnia. - Wtedy jako pierwszy ruszy zespół poradni specjalistycznych, a dzień później pojawią się pacjenci hospitalizowani z oddziału dzieci mniejszych oraz oddziału zakaźnego przy ul. Nowowiejskiego - mówi dyrektorka szpitala. - Pod koniec miesiąca zostanie przeniesiona izba przyjęć i wszystkie oddziały ze szpitala przy ul. Krysiewicza. Na koniec kwietnia ruszamy w komplecie pełną parą - zapewnia Marciniak.

Fot. Piotr Skórnicki / Agencja Wyborcza.pl

Generalnym wykonawcą tej inwestycji była firma Warbud, która odpowiada też za wyposażenie obiektu. Chodzi m.in. o aparaturę medyczną, a także kompleksowe zagospodarowanie działki oraz budowę parkingu na 425 miejsc. Przebudowana została także dojazdowa ul. Wrzoska, powstały również place rekreacyjne.

Pieniądze dla przychodni oraz szpitali

„Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia" – tak nazywają się dwa konkursy organizowane dla placówek służby zdrowia. Do podziału jest łącznie 90 mln zł.

W ramach konkursów dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które związane są z doposażeniem placówek medycznych w sprzęt medyczny, aparaturę medyczną, diagnostyczną i laboratoryjną. W grę wchodzi także przeprowadzenie prac modernizacyjnych i adaptacyjnych oraz zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji.

W pierwszym konkursie wnioski mogą składać podmioty lecznicze świadczące opiekę medyczną w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej albo Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi 70 proc. wydatków, a do podziału jest 10 mln zł. W drugim konkursie, adresowanym m.in. do szpitali, samorządów i instytucji im podległym, dofinansowanie jest możliwe do 85 proc. wydatków. W tym przypadku chodzi o kwotę 80 mln zł. Wnioski można składać do 24 czerwca.

Pieniądze pochodzą z instrumentu REACT-EU – kompleksowego planu naprawczego Komisji Europejskiej, który powstał w odpowiedzi na skutki pandemii COVID-19. Dodatkowe środki uruchomiono w ramach programów regionalnych. W przyznanej Polsce pierwszej transzy REACT-EU województwa mają łącznie do dyspozycji kwotę ok. 365 mln euro. Wielkopolska otrzymała w pierwszej transzy 28,5 mln euro. Więcej informacji na www.wrpo.wielkopolskie.pl.