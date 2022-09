21. Poznań Maraton dokładnie za miesiąc. Na starcie wielkiego biegu już niemal 3,3 tys. zawodników

Trasa 21. Poznań Maratonu, który odbędzie się 16 października 2022 Materiały POSiR

Nie wracają jednak na ul. Grunwaldzką, lecz odbijają w Jugosłowiańską, Taczanowskiego, Ściegiennego i Arciszewskiego, by dalej mknąć ul. Hetmańską w stronę ronda Starołęka. Tutaj skręcą w lewo w ul. Zamenhofa. Na wysokości os. Rzeczypospolitej będzie już półmetek biegu - 21,1 km. Dalej trochę podbiegu ul. Piłsudskiego do Inflanckiej, by Chartowem dotrzeć w okolice ul. Baraniaka i ukochanej przez biegaczy Malty, gdzie lata temu Poznań Maraton raczkował.

Dalej rondo Śródka i 29 km biegu. Maratończycy odbiją w ul. Wyszyńskiego, przebiegną obok katedry i mostem przez Wartę, by dalej Estkowskiego, Solną oraz Nowowiejskiego dotrzeć do al. Wielkopolskiej i w okolice parku Sołackiego. Tu albo biegniemy dalej, ile sił w nogach, albo zwalniamy nieco, by nacieszyć oczy jesienią. Potem ul. Niestachowska i św. Wawrzyńca (tak, będzie tu trochę pod górkę), by dobiec do ul. Polskiej i dalej ul. Bułgarską do Grunwaldzkiej. Gdy biegacze zostawią za sobą stadion, będą mieć już w nogach ponad 38 km.

Grunwaldzka to ostatnia prosta 21. Poznań Maratonu. Teraz wystarczy już tylko mknąć przed siebie na pl. św. Marka na MTP, gdzie będzie meta i zasłużony odpoczynek po pokonaniu 42,2 km.

21. Poznań Maraton. W sobotę przed biegiem mnóstwo wydarzeń

Wraz z powrotem do masowych biegów po szczycie pandemii koronawirusa organizatorzy maratonu z Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji mogą też wrócić do tego, co było tradycją, a więc przygotowania obfitego w wydarzenia całego weekendu w połowie października.

W sobotę, 15 października na terenie MTP biegacze i biegaczki będą mogli więc nie tylko odebrać pakiety startowe, ale także uczestniczyć w prelekcjach. - Swoją wiedzą dzielić się będą autorytety sportowe. Będą też wykłady z medykami, fizjoterapeutami, dietetykami - mówi Monika Prendke z POSiR. - Zapraszamy nie tylko uczestników 21. Poznań Maratonu, ale wszystkich chętnych. Wstęp jest bezpłatny.

Biegi dla dzieci od lat towarzyszą maratonowi w Poznaniu Adam Ciereszko

Także w sobotę, 15 października coś dla najmłodszych biegaczy - PHO3NIX Kids Maraton, którego sponsorem tytularnym jest fundacja PHO3NIX. W ten sposób POSiR powraca do biegów dla dzieci i młodzieży, które od zawsze towarzyszyły maratonowi w Poznaniu. Będzie pięć dystansów: 100, 200, 400, 500 i 800 metrów - wylicza Monika Prendke. - Zapraszamy zawodników z roczników 2010-2018. W biegu na dystansie 100 metrów udział mogą wziąć też młodsi, i mogą startować tutaj z rodzicami - dodaje. Wszystkie biegi dla dzieci odbędą się na terenie MTP.

Na biegi dla dzieci cały czas można się zapisać.

21. Poznań Maraton. Medal przypomni 80-lecie akcji Bollwerk

"21 lutego 1942 r. w poznańskim porcie rzecznym na Warcie członkowie Armii Krajowej puścili z dymem magazyny z żywnością i ciepłą odzieżą dla Wehrmachtu. Główną rolę odegrał zwykły woźnica i jego kumple z bandy, która przed wojną trzęsła miejscowym półświatkiem" - pisze intrygująco Piotr Bojarski o akcji Bollwerk, która, jak nietrudno się doliczyć, odbyła się równo 80 lat temu, podczas II wojny światowej i okupacji Poznania.

Medal 21. Poznań Maratonu przypomni akcję Bollwerk, od której mija równo 80 lat Materiały POSiR

To właśnie akcję Bollwerk przypomni w tym roku medal, jaki otrzyma na mecie każdy biegacz, który ukończy 21. Poznań Maraton. - Tradycyjnie już na medalach staramy się nawiązywać do rocznic i wydarzeń związanych z Poznaniem i Wielkopolską - podkreśla Monika Prendke. I rzeczywiście, w 20-letniej historii maratonu były już medale nawiązujące do okrągłych rocznic powstania wielkopolskiego, Poznańskiego Czerwca '56 czy 200. urodzin Hipolita Cegielskiego - ten zresztą medal, stylizowany na koło zębate, był chyba najcięższy.

Na 21. Poznań Maraton wciąż można się zapisać (limit zawodników to 5 tys. osób), więc jeśli ktoś na miesiąc przed biegiem na dystansie 42,2 km czuje, że to impreza dla niego, nie ma się już co zastanawiać. Niestety cena pakietu startowego weszła właśnie na wyższy poziom i udział w 21. Poznań Maratonie kosztuje już 190 zł. Ale zawsze można komuś kupić ten pakiet w prezencie.