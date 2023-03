Polska ma do wydania 76 mld euro z funduszy unijnych. Prawie za połowę tej kwoty odpowiadają samorządy

Budżet państwa dołoży do wkładu własnego samorządów

Na koniec pierwszego kwartału 2023 r. sytuacja wygląda tak, że nie skończyliśmy jeszcze wszystkich inwestycji zaplanowanych w latach 2014-2020, a które rozliczyć trzeba do końca tego roku. Tymczasem już trzeba ruszać z konkursami z kolejnego unijnego rozdania na lata 2021-2027. Kilka ważnych danych przekazała Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

- Jeśli chodzi o fundusze europejskie na lata 2014-2020 to 99 proc. alokacji jest zakontraktowana w umowach. Ponad 79 proc. to są wydatki już rozliczone z Komisją Europejską. Do rozliczenia pozostały ok. 73 mld zł. To są m.in. inwestycje kolejowe realizowane przez PKP PLK. Nie jest źle, ale zdajemy sobie sprawę, że mogą pojawić się trudności – przyznała Jarosińska-Jedynak. Łącznie z perspektywy 2014-2020 do wydatkowania pozostało ponad 80 mld zł. – To musi zostać zrealizowane jeszcze w tym roku – przypomniała.

W poprzednich latach za 40 proc. alokacji odpowiadały samorządy. - W przypadku perspektywy unijnej 2021-2027 ten wskaźnik jeszcze wzrośnie, bo do 44 proc. Polska jest największym beneficjentem i ma do dyspozycji łącznie 76 mld euro – wyliczała wiceminister. - Faktycznie, pod tym względem jesteśmy liderami w Unii Europejskiej, regiony mają bardzo silny głos – przyznał europoseł Jan Olbrycht, od prawie 20 lat zaangażowany w sprawy regionalne w Brukseli.

Wiceminister zapowiedziała, że województwa mogą liczyć na wsparcie z budżetu państwa do wkładu. To ważne, bo np. w Wielkopolsce oraz na Dolnym Śląsku i Mazowszu beneficjenci muszą mieć aż 30 proc. wkładu własnego do realizowanych przedsięwzięć. – To ogromne wyzwanie dla wielu podmiotów – przyznaje marszałek Woźniak. Łącznie wiceminister zadeklarowała kwotę ok. 1,8 mld euro. Konkretne wyliczenia dla poszczególnych województw mamy poznać w najbliższych dniach.

- Powinniśmy jak najszybciej uruchomić pierwsze nabory, aby unijne środki zaczęły funkcjonować i rozwijać nasz kraj – podsumowała Jarosińska-Jedynak. Pierwsze konkursy w Wielkopolsce wystartują w kwietniu 2023 r.

Wiele zależy od Polski. Liczą się wartości europejskie

Sporo czasu marszałkowie poświęcili na rozmowy o unijnych funduszach spójności po 2027 r. - Jest bowiem pytanie, czy obecna perspektywa unijna 2021-2027 jest ostatnią, kiedy polityka spójności ma silne miejsce w europejskim budżecie? Część krajów Unii Europejskiej, choć to ta mniejsza część, uważa, że trzeba zmienić te zasady. Tak myślą ci, co są bogaci i słabo zmotywowani, by obserwować uboższe regiony – mówił marszałek Woźniak.

Na ewentualną korektę unijnych priorytetów ma też wpływ zmieniająca się sytuacja na świecie – najpierw zmagaliśmy się z pandemią, a później doszła wojna w Ukrainie. Francuski europoseł Younous Omarjee, szef Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego, mówił, że sporo zależy tu od samej Polski.

– To właśnie w Polsce, która jest największym beneficjentem, rozgrywa się tak naprawdę przyszłość polityki spójności. Wiele się od Polski oczekuje. Mam na myśli np. właściwe zamknięcie unijnej perspektywy 2014-2020 i rozliczenie wszystkiego w terminach wskazanych przez Komisję Europejską. Ale patrząc, jak wdrażane są w Polsce eurofundusze, to wiele elementów działa na waszą korzyść. Dzięki temu możecie być głosem regionów mniej uprzywilejowanych – mówił Omarjee.

Francuski polityk bronił obecnej polityki spójności, wskazując na oficjalne raporty Unii Europejskiej. – Wynika z nich, że jesteśmy dalecy od wyrównywania różnic pomiędzy krajami i regionami naszej wspólnoty i to pomimo pozytywnych efektów poszczególnych polityk regionalnych. Konieczny jest zatem dalszy wysiłek, także finansowy, by te rozbieżności wyrównać. Liczyć się musi europejska solidarność – przekonywał francuski europoseł.

Z kolei Emma Toledano Laredo, dyrektor ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej, wskazała, że kluczowe jest coś jeszcze: - Bardzo istotna będzie komunikacja i informacja, która powinna docierać do beneficjentów na poziomie lokalnym i regionalnym.

Omarjee mocno zwrócił też uwagę na wartości europejskie, które przez wielu – zwłaszcza w Polsce i na Węgrzech – są kwestionowane. Jeśli one nie będą przestrzegane, trudno będzie zachęcać Brukselę do wspierania polityki spójności.

Ważne jest upraszczanie procedur

Istotną kwestią, jeśli chodzi o wydatkowanie funduszy europejskich, jest także upraszczanie procedur. - Podczas pandemii pokazaliśmy, że jest to możliwe. Można wdrożyć fundusze w sposób elastyczny i dopasowany do aktualnych potrzeb. Wiemy, że przepisy unijne są ciężkie w obsłudze i nie przyciągają beneficjentów. Czasem wybierają oni inne instrumenty albo wręcz odmawiają wsparcia – przyznawał szef komisji. – Ale podczas pandemii umożliwiliśmy współfinansowanie przedsięwzięć w 100 proc., a kontrole odbywały się już po fakcie. Te doświadczenia będziemy rozwijać. Trzeba wiele przepisów uprościć, bo inaczej polityka regionalna umrze z braku atrakcyjności. Ale jednocześnie nie możemy zapominać o przejrzystości – mówił Omarjee.

O tych uproszczeniach dużo mówił także europoseł Jan Olbrycht. – Po wybuchu wojny Komisja Europejska całkowicie rozluźniła zasady. Pieniądze własne można przesunąć, gdzie się chce, a dotacja sięga 100 proc. Ale powiedzmy sobie wprost: to już nie jest polityka spójności w kształcie, jaki znamy – przekonywał.

Wskazywał też Krajowe Plany Odbudowy, które do Polski i na Węgry jeszcze nie dotarły z przyczyn politycznych – brak praworządności. – Ale pomijając politykę, to KPO polega na zarządzaniu bezpośrednim, np. nikt nie sprawdza faktur. Liczy się tylko informacja rządu, czy wykonał zadanie. Ta metoda oznacza centralizację zadania, nie ma nawet konsultacji. Czy tego chcemy? Czy polityka spójności pójdzie w tym kierunku? KPO są szybsze, ale niestety mniej kontrolowalne – wskazywał Olbrycht.

Nie ulega jednak wątpliwości, że również polityka regionalna UE zmienia się przez wydarzenia o skali globalnej. - Wojna w Ukrainie kładzie się cieniem na wszystkich i na naszych oczach tworzy się nowa polityka regionalna. Dlatego Polska staje się kluczowym krajem, jest w sercu Europy bardziej niż kiedykolwiek – podsumował Younous Omarjee, szef Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego.