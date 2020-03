O koronawirusie bez sensacji i paniki. Zapisz się na codzienny newsletter: Koronawirus w skrócie

- Na razie wpis o termometrach był nieco żartobliwy, ale nie wykluczamy takiej ewentualności, że trzeba będzie mierzyć temperaturę kibicom. Tylko w tej sprawie musiałby być odgórny nakaz ze strony służb, wtedy się zastosujemy - mówi rzecznik prasowy Lecha Poznań Maciej Henszel.

Taki nakaz może wydać chociażby wojewoda, który na razie nie zdecydował się na odgórne odwołanie imprez sportowych w Wielkopolsce. W regionie nie stwierdzono bowiem na razie żadnego przypadku zakażenia koronawirusem. Mimo tego prezydent Jacek Jaśkowiak profilaktycznie polecił przesunięcie terminu rozegrania 13. PKO Półmaratonu na inny termin.

Z kolei prezydent Kalisza, mimo pierwotnych zapewnień, że mecz Pucharu Davisa między Polską a Hongkongiem nie stwarza dużego zagrożenia, zamknął go dla publiczności.

Lech Poznań - Legia Warszawa planowo

Mecz Lecha Poznań z Legią Warszawa to najbliższa wielka impreza sportowa w Poznaniu. Ma się odbyć 14 marca i na razie nie ma planów przesuwania go ani rozgrywania bez udziału publiczności. Sprzedaż biletów odbywa się planowo. Na tym spotkaniu można się spodziewać 20, 30, a może i 40 tysięcy kibiców, zatem będzie to większe skupisko ludzi niż półmaraton, w którym bierze udział około 10 tysięcy osób. Na dodatek na stadionie znajdą się dość blisko siebie.

Mierzenie temperatury jest dzisiaj częstą procedurą stosowaną np. na lotniskach czy podczas dużych imprez sportowych, w tym biegów masowych. Na razie nie zastosowano jej przed meczem piłkarskim w Polsce, ale można to zrobić na bramkach podczas wpuszczania kibiców. Osoby z gorączką mogą wtedy zostać zatrzymane przed wejściem.

26. kolejka Ekstraklasy w ten weekend odbywa się planowo. Lech Poznań rozegra wyjazdowe spotkanie z Wisłą w Krakowie (niedziela, godz. 15).