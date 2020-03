Pasjonujesz się poznańskim sportem? Zapisz się na nasz newsletter.

Wojewodowie w weekend zaapelowali o to, by odwołać imprezy masowej z udziałęm powyżej 1000 osób, ale halowych. Premier Mateusz Morawiecki w poniedziałek poszedł dalej i za sprawą rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego prosił o rozważenie odwoływania wszystkich imprez masowych, a zatem także meczów na otwartym stadionie.

Największym najbliższym takim wydarzeniem jest ligowy mecz Lecha Poznań z Legią Warszawa, zaplanowany na sobotę. Bilety na niego ma już niemal 40 tysięcy osób, to ogromne skupisko ludzi.

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk mówi, że decyzji o zamknięciy tego spotkania dla kibiców. - Rozważamy to jednak - dodał. - Za bezpieczeństwo imprezy masowej i zabezpieczenie medyczne odpowiada organizator. On ponosi odpowiedzialność - dodał.

Hit Lech - Legia bez kibiców?

Mecz Lech Poznań - Legia Warszawa zapowiada się bardzo ciekawie. Kolejorz jest w tej chwili w niezłej formie, we wszystkich rozegranych dotąd meczach pokazał się z bardzo dobrej strony i kibice po raz pierwszy od wielu miesięcy zaczęli być optymistami, akurat przed meczem z Legią.

Ta prowadzi z dużą przewagą nad resztą stawki ligowej, ale przegrała ostatni mecz u siebie z Piastem Gliwice. To jej pierwsza porażka od września, dzięki której mistrz Polski awansował na drugą pozycję w lidze, z ośmioma punktami straty do warszawiaków. Lech traci ich dziewięć. To bardzo dużo, ale gdyby Legia przegrała w Poznaniu, dystans by zmalał jeszcze bardziej. A przed nami cała runda finałowa.

Rozegranie tego meczu teraz byłoby korzystne dla Kolejorza, a jego przełożenie zmieni zupełnie kontekst jego rozegrania i sytuację mentalną obu drużyn. Gdyby jednak mecz rozegrano teraz bez udziału widzów, Lech straci z tego powodu co najmniej 2 mln zł.

Runda zasadnicza ma się skończyć 19 kwietnia, więc niewiele pozostaje wolnych terminów na przekładane mecze, zwłaszcza że nie wiadomo kiedy ustanie epidemia.