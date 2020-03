Koronawirus w Polsce. Zapisz się na specjalny newsletter, w którym zawsze znajdziesz sprawdzone informacje.

Podczas poniedziałkowych briefingów wojewodowie nie potrafili jednoznacznie powiedzieć, co zrobią z imprezami sportowymi. Wojewoda dolnośląski informował już o decyzji, że mecze (łącznie z meczem Polska – Finlandia we Wrocławiu) odbędą się bez widzów, inni wojewodowie mówili o rozważaniu takich możliwości.

We wtorek premier Mateusz Morawiecki poinformował o znacznie drastyczniejszym kroku – odwołaniu wszelkich imprez masowych w kraju, co dotyczy w sporej mierze imprez sportowych. – Włosi i Niemcy wprowadzili ten krok za późno. My chcemy wykonać go z odpowiednim wyprzedzeniem – mówił premier.

– Zróbmy wszystko, aby opóźnić rozprzestrzenianie się wirusa – stwierdził minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski.

Odwołanie imprez masowych oznacza, że mogą się one odbyć, ale bez udziału widzów. Wówczas nie spełniają kryterium ustawowego imprezy masowej. Taką decyzję podjęła właśnie Ekstraklasa SA.

„W związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa (COVID-19) w Polsce i decyzją organów administracyjnych o rozszerzeniu zakazu organizacji imprez masowych o wydarzenia takie jak mecze piłkarskie informujemy, że do odwołania mecze PKO Bank Polski Ekstraklasy będą organizowane bez udziału publiczności. W związku z trudnym do określenia okresem, w jakim będzie obowiązywał zakaz, nie ma możliwości zaplanowania przełożenia meczów” – czytamy w komunikacie Ekstraklasy.

Mecze będą się odbywać w terminie, ale bez widzów.

Polska nie chce podzielić losu Włoch

Polska wyciągnęła wnioski z włoskich doświadczeń. Włoska liga piłkarska zaraz po pojawieniu się w tym kraju koronawirusa zaczęła przekładać pojedyncze mecze. Robiła to chaotycznie tak długo, aż zabrakło terminów w kalendarzu. A mecze przełożone i tak musiały się odbyć bez widzów, a zatem przekładanie ich nie miało sensu.

Z punktu widzenia polskich klubów przełożenie meczów byłoby korzystniejsze, bo gdyby odbyły się one po zakończeniu kwarantanny, można by wpuścić kibiców i odzyskać pieniądze za bilety. W przeciwnym wypadku kluby będą zmuszone je zwrócić. W wypadku np. Lecha Poznań, na którego sobotni mecz z Legią Warszawa wybierało się ok. 40 tys. widzów, to straty ok. 2 mln zł.

Rozgrywanie meczów w terminie, ale bez widzów, pozwala za to utrzymać rytm rozgrywek. To też istotne, bo chociażby wspomniany mecz Lecha z Legią ma się odbyć w chwili, gdy poznański zespół gra bardzo dobrze, a Legia jest świeżo po pierwszej od wielu miesięcy porażce na swoim stadionie (z Piastem Gliwice, który teraz goni ją w walce o mistrzostwo). W przełożonym meczu za wiele tygodni kontekst starcia byłby zupełnie inny.

Mecze reprezentacji także odwołane? Co z Euro 2020?

Bez widzów mogą się odbyć zaplanowane mecze reprezentacji Polski z Finlandią (27 marca we Wrocławiu) oraz Ukrainą (31 marca w Chorzowie). W związku z ograniczeniami obowiązującymi we Włoszech selekcjonerzy będą mieli problem z powołaniem na mecze piłkarzy z ligi włoskiej.

Dodajmy, że FIFA już odwołała zaplanowane na marzec i czerwiec mecze eliminacji mistrzostw świata w 2002 r. w strefie azjatyckiej. Nie wiadomo, kiedy znajdzie termin na ich rozegranie. W Europie odwołanie meczów spowodowałoby gigantyczny chaos – marcowe baraże muszą przecież wyłonić brakujących uczestników Euro 2020, które może się w ogóle nie odbyć. O to wnosi już włoska federacja piłkarska.

Na razie nie wiadomo jeszcze, czy poza piłkarzami i sędziami w imprezach sportowych będzie mógł wziąć udział ktokolwiek inny, np. pracownicy klubów czy też media, łącznie z transmitującymi je telewizjami. Oni także mogą roznosić patogen. Według prof. dr hab. Magdaleny Figlerowicz, konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chorób zakaźnych w Poznaniu, zagrożenie zarażeniem obejmuje osoby siedzące na trybunach w odległości do dwóch metrów, co oznacza dwa krzesełka we wszystkie strony. Teoretycznie zatem wystarczy osoby niezbędne do obsługi meczów usadzić w odległości większej niż dwa metry od siebie.

Zawodnicy uczestniczący w meczach sportowych siłą rzeczy będą bliżej siebie niż ta bezpieczna odległość.